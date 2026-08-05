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कोयले की शुद्धता जांचने को बनेगा स्वदेशी सीआरएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एनएमएल जमशेदपुर और मेसर्स ओसवाल इंजीनियरिंग के बीच कोयला और बेंजोइक एसिड के प्रमाणित संदर्भ सामग्री के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह स्वदेशी निर्माण से गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करेगा। समझौते का उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों का समर्थन करना है।

कोयले की शुद्धता जांचने को बनेगा स्वदेशी सीआरएम

एनएमएल जमशेदपुर और मेसर्स ओसवाल इंजीनियरिंग एंड केमिकल कंपनी के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता विभिन्न ग्रेड के कोयला और बेंजोइक एसिड के सर्टिफाइड रेफरेंस मेटेरियल (प्रमाणित संदर्भ सामग्री) यानी सीआरएम के स्वदेशी विकास के लिए किया गया है। इससे कोयले की गुणवत्ता का नियंत्रण संभव हो सकेगा। समझौते के तहत तैयार होने वाली यह सामग्री देश भर की कोयला खदान प्रयोगशालाओं, विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं, इस्पात व फेरो अलॉय उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों और विभिन्न सरकारी नियामक प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होगी। इससे परीक्षण और विश्लेषण की गुणवत्ता, विश्वसनीयता व मानकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।यह

पहल भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के अनुरूप है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित संदर्भ पदार्थों का स्वदेशी निर्माण होगा। विदेशी आयातों पर निर्भरता घटेगी और परीक्षण व गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में देश मजबूत होगा। इस अवसर पर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी सहित प्रयोगशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे। इनमें डॉ. एसके पाल, डॉ. ए.के. उपाध्याय, रूपा दास बिस्वास, डॉ. राजेन कुंडू, डॉ. बीना, डॉ. मोहम्मद आरिफ और सरोज कुमार शामिल थे। दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस साझेदारी को देश के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए मील का पत्थर बताया।

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