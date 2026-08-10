किसान का बेटा बेटा नितिश बनेगा सेना में लेफ्टिनेंट

बड़ौत। ढिकाना निवासी नितिश तोमर ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर गांव के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में भी सफलता प्राप्त की। अंतिम चयन में नितिश ने 260वीं रैंक हासिल की है। अब वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपना सैन्य करियर शुरू करेंगे। ढिकाना के पूर्व प्रधान यशवीर सिंह ने बताया कि नितिश एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता उदयवीर तोमर किसान हैं, जबकि माता सुमन देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं।

सेना में चयन से पहले नितिश तोमर मेघालय के राज्यपाल के मीडिया विशेषज्ञ के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने रणनीतिक संचार, मीडिया प्रबंधन और जनसंपर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। इसके बाद उन्होंने सैन्य सेवा में जाने का लक्ष्य निर्धारित कर संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी की और सफलता हासिल की। नितिश की बड़ी बहन कृतिका तोमर केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। वहीं छोटे भाई आदित्य का भी हाल ही में हरियाणा सरकार में प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयन हुआ है। तीनों भाई-बहनों की उपलब्धियों से परिवार के साथ-साथ गांव में भी खुशी का माहौल है। नितिश अक्टूबर में सैन्य प्रशिक्षण के लिए रवाना होंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करेंगे। नितिश की इस उपलब्धि पर परिवार के साथ-साथ ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ी हुई है।