यह पुनर्जागरण का चुनाव जिसे देश की जनता ने लड़ा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पुनर्जागरण का चुनाव था और इसे देश की जनता लड़ रही थी। यह किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं था।

चुनाव अभियान के समापन पर मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी मुख्यालय में आभार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मोदी और समूचे मंत्रिपरिषद का सम्मान किया गया, साथ ही शाह ने पांच साल मिलकर काम करने के लिए धन्यवाद भी दिया। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। मोदी ने बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान में असीम आनंद आया। एक तरह से यह उनके लिए तीर्थ यात्रा जैसा था। बैठक के लिए भाजपा मुख्यालय के मल्टीपरपज हॉल को विशेष रूप से तैयार किया गया था।

I congratulate Team Modi Sarkar for their hard work and remarkable achievements in the last 5 years.



Let us keep this momentum going for a New India under the leadership of PM @narendramodi.



Sharing pictures of Aabhar Milan of Union Council of Ministers at BJP HQ, New Delhi. pic.twitter.com/X2sgvJjJ5c