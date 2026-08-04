नीतीश कुमार और शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ जदयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग से प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चूंकि, यह मुलाकातें बिहार के बांकीपुर व मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद हुई हैं, इसलिए इनको लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की। संसद भवन में ही मंत्रालय के कामकाज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की थी। इसके पहले राजग संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से काफी देर तक चर्चा करते रहे थे.