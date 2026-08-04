बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले
नई दिल्ली, जेडी (यू) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार के एक दिन बाद हुई। नीतीश ने संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की।
नई दिल्ली, एजेंसी। जेडी (यू) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा की हार के एक दिन बाद हुई। प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में राज्यसभा सांसद नीतिश कुमार के साथ जेडी (यू) नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने संसद भवन परिसर में स्थित प्रधानमंत्री के कार्यालय कक्ष में उनसे शिष्टाचार भेंट की।
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