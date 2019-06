इफ्तार पर अपनों में 'तकरार': गिरिराज पर नीतीश का पलटवार, कहा- वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि...

बिहार में इफ्तार पार्टी पर सियासत तेज हो गई है। इफ्तार पार्टी में शामिल होने की घटना को लेकर बिहार में अपनों के बीच में ही सियासी तल्खियां देखने को मिल रही है। इफ्तार में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह के ट्वीट पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि वे ये सब मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं।

दरअसल, गिरिराज सिंह ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए एनडीए के नेताओं खासकर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान आदि नेताओं की आलोचना की थी और नवरात्री के मौके पर ऐसे आयोजन नहीं करने पर हमला बोला था. जिसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह (गिरिराज सिंह) ये सब करते हैं, ताकि मीडिया में उनकी न्यूज बन सके।'

बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सुबह कुछ फोटो शेयर किया। इन फोटो में बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ, बिहार के सीएम नीतिश कुमार, रालोसपा नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान साथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो में नीतीश कुमार और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी साथ नजर आ रहे हैं।

Bihar CM & JD(U) leader Nitish Kumar on Union Minister Giriraj Singh's tweet on Iftar: He (Giriraj Singh) does all this so that media makes news out of it. pic.twitter.com/DXti8QKxtB