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नीतीश कुमार व शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीतीश कुमार व शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात----------------------------नीतीश ने की शिष्टाचार भेंट, मंत्रालय के काम को लेकर मिले शिवराज -बांकीपुर व दतिया में हार के बाद हुई मुलाकातों...

नीतीश कुमार व शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

नीतीश कुमार व शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात--------------------------- -नीतीश ने की शिष्टाचार भेंट, मंत्रालय के काम को लेकर मिले शिवराज

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महत्वपूर्ण मुलाकातें

-बांकीपुर व दतिया में हार के बाद हुई मुलाकातों को माना जा रहा है अहम

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनके साथ जदयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग से प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चूंकि यह मुलाकातें बिहार के बांकीपुर व मध्य प्रदेश के दतिया के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद हुई हैं, इसलिए इनको लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही।

संसद में शिष्टाचार भेंट

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की। संसद भवन में ही मंत्रालय के कामकाज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की थी। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और दतिया उपचुनाव मध्य प्रदेश में ही हुआ था। इसके पहले राजग संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से काफी देर तक चर्चा करते रहे थे。

मंगल मिलन बैठक में खेल व रोजगार

मंगल मिलन बैठक में खेल व रोजगार पर प्रस्तुतीकरण------------------------------- इसके पहले संसद सत्र के दौरान होने वाली साप्ताहिक राजग संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में खेल व रोजगार को लेकर संबंधित मंत्रालयों ने अपने प्रस्तुतीकरण दिए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में एक खेल नीति अपनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण समेत कई अवॉर्ड मिल रहे हैं। रोजगार देने के तरीकों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया और बताया गया कि युवाओं के लिए रोजगार के मौके दिन-ब-दिन बढ़े हैं।

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सामान्य प्रश्न

नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कब मुलाकात की?
नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
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