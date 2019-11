नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को SC से झटका, नहीं मिली पैरोल

नीतीश कटारा हत्याकांड में जेल में बंद विकास यादव को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने विकास को पैरोल देने से इंकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर महीने में कहा था कि वह नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव को फर्लो देने से इनकार किए जाने के अपने एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

Supreme Court has refused to grant parole to Vikas Yadav, who is undergoing a 25-year jail term in Nitish Katara murder case. pic.twitter.com/ifsodjreEh