नीतीश कटारा मर्डर केस: विकास यादव ने मांगा पैरोल, CBI और दिल्ली सरकार को SC का नोटिस

नीतीश कटारा हत्या केस में जेल की सजा काट रहे विकास यादव की पैरोल याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। विकास यादव ने अपनी याचिका में चार हफ्ते के लिए पैरोल की मांग की है।

The notice has also been issued to Delhi Government by the Supreme Court on the plea filed by convict Vikas Yadav, seeking four weeks parole, in Nitish Katara murder case. https://t.co/5uvHQHdbKe