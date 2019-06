मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले नीतीश- JDU कोटे से ही मंत्री पद खाली थे, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं

बिहार में भाजपा के साथ जाने और सरकार के गठन के बाद आज पहली बार नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के आठ सदस्यों को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को शामिल नहीं किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से रिक्तियां थीं, इसलिए जेडीयू नेताओं को शामिल किया गया, बीजेपी के साथ कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ ठीक है।

Bihar CM Nitish Kumar on cabinet expansion: Vacancies from JDU quota in the cabinet were empty so JDU leaders were inducted, there is no issue with BJP, everything is fine pic.twitter.com/376FlJVdFF