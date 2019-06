नीतीश कैबिनेट विस्तार: JDU के श्याम रजक, अशोक चौधरी समेत इन 8 मंत्रियों ने ली शपथ, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 8 नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने शपथ दिलाई। जययू से श्याम रजक, बीमा भारती, संजय झा और नरेंद्र सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है. मंत्रिमंडल विस्तार के तहत जदयू कोटे से आठ विधायक, विधान पार्षदों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। हालांकि फिलहाल 11 मंत्रिपद रिक्त हैं। एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल के सीट बंटवारे के आधार पर भाजपा के कोटे की एक सीट बची हुई है। लेकिन भाजपा से किसी के मंत्री बनने की संभावना फिलहाल नगण्य है। हालांकि, शपथ ग्रहण के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार भी मौजूद थे।

इन मंत्रियों ने ली शपथ:

1. जदयू के संजय झा ने ली मंत्री पद की शपथ

2. जदयू के रामसेवक सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली

3. जदयू के श्याम रजक ने मंत्री पद की शपथ ली

4. जदयू की बीमा भारती ने ली मंत्री पद की शपथ

5. जदयू के डॉ. अशोक चौधरी ने मंत्री पद की ली शपथ

6. जदयू के नरेंद्र नारायण यादव ने मंत्री पद की शपथ ली

7. जदयू के लक्ष्मेश्वर राय ने मंत्री पद की शपथ ली

8. जदयू के नीरज कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ

Bihar cabinet expansion: Eight JDU leaders take oath as ministers in State Government pic.twitter.com/LHqNVFVteA