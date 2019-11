BJP पर शिवसेना के बाद अब कांग्रेस का आरोप: हमारे विधायकों को 25-50 करोड़ रु का ऑफर किया गया

महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीज जारी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं ने पैसे के साथ कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने की कोसिश की है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना ने आरोप लगाया था कि बीजेपी शिवसेना के विधायकों को भी पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पैसे के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क साधा है। कल हमारे एक या दो विधायकों को करीब 25 करोड़ का ऑफर किया गया। कर्नाटक में जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिली, वैसा यहां न हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

