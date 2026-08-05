41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स सम्मानित
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में सिल्क्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने वाले 12 रैट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इन माइनर्स ने 41 मजदूरों को 17 दिनों तक टनल के ढहे हुए हिस्से में फंसे रहने के बाद सुरक्षित निकाला। उनके इस ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान रखा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को उत्तराखंड में बन रही सिल्क्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में लगे 12 रैट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नवंबर 2023 में इन रैट माइनर्स ने उन 41 मजदूरों को बचाने में मदद की थी जो टनल के ढहे हुए हिस्से के नीचे 17 दिनों तक फंसे रहे थे। नितिन गडकरी ने कहा कि इस ऑपरेशन पर सबसे ऊंचे स्तर से लगातार नजर रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे और यह पक्का कर रहे थे कि फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन संसाधन जुटाए जाएं।
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