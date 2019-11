सियासी संकट के बीच नागपुर में हो सकती है नितिन गडकरी-मोहन भागवत की मुलाकात, क्या बनेगी बात?

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सरकार गठन को लेकर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक ही मंच पर आज दिखने वाले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आज एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में एक ही मंच पर दिखने वाले हैं।

यह खबर अपने आम में अहम इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने-सामने है। एक ओर जहां शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर 50-50 फार्मूले पर अड़ी है, वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर इस समझौते को मानती नहीं दिख रही है। सूत्रों की मानें तो नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख के बीच मुलाकात भी होगी।

Union Minister Nitin Gadkari and Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Chief Mohan Bhagwat to attend a book release function in Nagpur,later today. #Maharashtra (file pics) pic.twitter.com/FxmgaklJDq