राहुल गांधी के ट्वीट पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने दिया ये जवाब

नीति आयोग (Niti Ayog) के उपाध्यक्ष राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने किसानों के कर्ज़ माफ किए जाने को लेकर किए गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा है कि मैं क्या कह सकता हूं? सरकार सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद काम करती है। मुझे नहीं लगता, किसी भी अन्य सरकार ने किसानों के लिए उतना काम किया होगा, जितना मौजूदा सरकार कर रही है। किसी ने भी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को नहीं माना था, इस सरकार ने माना, किसानों के लिए ऋण 10.50 लाख करोड़ तक बढ़ गया। राहुल गांधी की सरकारों को अपना काम करना चाहिए, बाकी अपना काम करेंगे।'

NITI Aayog vice chairperson Rajiv Kumar on Rahul Gandhi's tweet on farm loan waiver: What can I say? It's like 'maano na maano main hi champion'. Govt works after looking at everything. I don't think any other govt has ever worked for farmers as much as the present govt is doing. pic.twitter.com/842zsz1wNd