Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कामकाजी छात्रों के लिए एनआईटी में शाम में चलेंगी कक्षाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर में कामकाजी छात्रों के लिए शाम को कक्षाएं शुरू की गई हैं। संस्थान ने पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत की है जिसमें 260 सीटें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है, और प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को होगी।

कामकाजी छात्रों के लिए एनआईटी में शाम में चलेंगी कक्षाएं

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर में अब शाम को भी कक्षाएं चलेंगी। ये कक्षाएं कामकाजी छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी।

पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत

इन कामकाजी छात्रों के लिए संस्थान ने पार्ट टाइम एमटेक कोर्स शुरू किया है। पार्ट टाइम एमटेक में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कोर्स में जमशेदपुर एवं आसपास की विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत इंजीनियर अपनी नौकरी के साथ उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे और एनआईटी में पार्ट टाइम एमटेक कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। संस्थान द्वारा कामकाजी विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तीन वर्षीय पार्ट टाइम एमटेक कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत सात विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांचों में पार्ट टाइम छात्रों के लिए कुल 260 सीटें निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि इन कामकाजी छात्रों की कक्षाओं का संचालन शाम के समय किया जाएगा, ताकि वे अपनी दिनभर की नौकरी करने के बाद समय निकालकर आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए जहां एमटेक कोर्स की अवधि दो वर्ष की होती है, वहीं पार्ट-टाइम एमटेक करने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है और उनके पास संबंधित नियोक्ता संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी होना चाहिए। नामांकन को आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (आईएटी) और साक्षात्कार के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पहल से जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उन तमाम इंजीनियरों को एक नया शैक्षणिक अवसर मिलेगा जो नौकरी के साथ अपनी योग्यता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं।

प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार की जानकारी

प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार 24 अगस्त को

नामांकन के लिए 19 अगस्त तक आवेदन लेने के बाद आईएटी और साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 22 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। संस्थान की ओर से प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन 24 अगस्त को किया जाएगा, जिसके परिणाम 27 अगस्त को घोषित होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को 31 अगस्त को एनआईटी जमशेदपुर में प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। संस्थान में नए सत्र की कक्षाओं का शुभारंभ 1 सितंबर से होगा।

प्रश्नोत्तरी

एनआईटी जमशेदपुर में पार्ट टाइम एमटेक कोर्स कब शुरू किया गया?
पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत एनआईटी जमशेदपुर में कामकाजी छात्रों के लिए की गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Nit Jamshedpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।