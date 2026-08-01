कामकाजी छात्रों के लिए एनआईटी में शाम में चलेंगी कक्षाएं
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर में कामकाजी छात्रों के लिए शाम को कक्षाएं शुरू की गई हैं। संस्थान ने पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत की है जिसमें 260 सीटें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त है, और प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को होगी।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर में अब शाम को भी कक्षाएं चलेंगी। ये कक्षाएं कामकाजी छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी।
पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत
इन कामकाजी छात्रों के लिए संस्थान ने पार्ट टाइम एमटेक कोर्स शुरू किया है। पार्ट टाइम एमटेक में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कोर्स में जमशेदपुर एवं आसपास की विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत इंजीनियर अपनी नौकरी के साथ उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे और एनआईटी में पार्ट टाइम एमटेक कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। संस्थान द्वारा कामकाजी विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तीन वर्षीय पार्ट टाइम एमटेक कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत सात विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांचों में पार्ट टाइम छात्रों के लिए कुल 260 सीटें निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि इन कामकाजी छात्रों की कक्षाओं का संचालन शाम के समय किया जाएगा, ताकि वे अपनी दिनभर की नौकरी करने के बाद समय निकालकर आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए जहां एमटेक कोर्स की अवधि दो वर्ष की होती है, वहीं पार्ट-टाइम एमटेक करने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है और उनके पास संबंधित नियोक्ता संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी होना चाहिए। नामांकन को आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (आईएटी) और साक्षात्कार के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पहल से जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उन तमाम इंजीनियरों को एक नया शैक्षणिक अवसर मिलेगा जो नौकरी के साथ अपनी योग्यता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं।
प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार की जानकारी
प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार 24 अगस्त को
नामांकन के लिए 19 अगस्त तक आवेदन लेने के बाद आईएटी और साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 22 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। संस्थान की ओर से प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन 24 अगस्त को किया जाएगा, जिसके परिणाम 27 अगस्त को घोषित होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को 31 अगस्त को एनआईटी जमशेदपुर में प्रवेश के लिए रिपोर्ट करना होगा। संस्थान में नए सत्र की कक्षाओं का शुभारंभ 1 सितंबर से होगा।
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