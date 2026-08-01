कामकाजी छात्रों के लिए एनआईटी में शाम में चलेंगी कक्षाएं

पार्ट टाइम एमटेक कोर्स की शुरुआत

इन कामकाजी छात्रों के लिए संस्थान ने पार्ट टाइम एमटेक कोर्स शुरू किया है। पार्ट टाइम एमटेक में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कोर्स में जमशेदपुर एवं आसपास की विभिन्न कंपनियों, उद्योगों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत इंजीनियर अपनी नौकरी के साथ उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे और एनआईटी में पार्ट टाइम एमटेक कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। संस्थान द्वारा कामकाजी विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तीन वर्षीय पार्ट टाइम एमटेक कार्यक्रम डिजाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत सात विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांचों में पार्ट टाइम छात्रों के लिए कुल 260 सीटें निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि इन कामकाजी छात्रों की कक्षाओं का संचालन शाम के समय किया जाएगा, ताकि वे अपनी दिनभर की नौकरी करने के बाद समय निकालकर आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए जहां एमटेक कोर्स की अवधि दो वर्ष की होती है, वहीं पार्ट-टाइम एमटेक करने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है और उनके पास संबंधित नियोक्ता संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी होना चाहिए। नामांकन को आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (आईएटी) और साक्षात्कार के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पहल से जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उन तमाम इंजीनियरों को एक नया शैक्षणिक अवसर मिलेगा जो नौकरी के साथ अपनी योग्यता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं।