एनआईटी की एल्युमिनाई मीट में जुटेंगे देश-विदेश के हजारों छात्र
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर और एनआईटी जमशेदपुर एल्युमिनाई एसोसिएशन 25 जनवरी 2027 को गोल्डन और सिल्वर जुबली एल्युमिनाई मीट आयोजित करने की तैयारी में हैं। निदेशक प्रो. गौतम सुत्रधार की अध्यक्षता में बैठक में पूर्व छात्रों के लिए विस्तारित योजनाओं और वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर और एनआईटी जमशेदपुर एल्युमिनाई एसोसिएशन (एनआईटीजेएए) 25 जनवरी 2027 को गोल्डन एंड सिल्वर जुबली एल्युमिनाई मीट का आयोजन करेंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में निदेशक कक्ष में शुक्रवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता निदेशक प्रो. गौतम सुत्रधार ने की। इस दौरान समारोह की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और भावी कार्ययोजना पर चर्चा हुई। प्रो. सुत्रधार ने कहा कि यह आयोजन पूर्व छात्रों को अपनी मातृसंस्था से फिर जोड़ने का बेहतरीन अवसर है। वहीं, आयोजन अनुसंधान और उद्योग जगत के सहयोग को नई दिशा भी देगा। बैठक के दौरान एनआईटीजेएए ने छात्र हित की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संस्थान को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया।
पूर्व छात्र नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए स्नातक होने वाले विद्यार्थियों का प्लेसमेंट प्रक्रिया के समय बिना पंजीकरण शुल्क के अनिवार्य रूप से एनआईटीजेएए में पंजीकरण कराने पर भी चर्चा हुई। स्थायी रोजगार मिलने तक मात्र 100 रुपये में आजीवन सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा गया। वहीं, वैश्विक नेटवर्क के जरिए इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट मेंटरशिप और प्लेसमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।अंत में सभी प्रस्तावों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस अवसर पर सीडी कुमार, कर्नल आरपी सिंह, ई. संदीप मिश्रा और डॉ. रश्मि सिन्हा सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
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