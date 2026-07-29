निषाद पार्टी ने बिलारी विधायक के प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन निषाद पार्टी ने बिलारी विधायक प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन

निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने बुधवार को बिलारी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क एवं भ्रमण पर आए बिलारी विधायक के प्रतिनिधि अरविंद सिंह को ज्ञापन सौंपकर मझवार, तुरैहा तथा उनसे संबंधित विभिन्न पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने और उनसे जुड़े शासनादेशों का प्रदेशभर में प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की। ज्ञापन में वर्ष 1950 की राष्ट्रपति अधिसूचना, 1961 की जनगणना मैनुअल, तथा 1977 के संशोधन अधिनियम का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि मझवार, तुरैहा एवं उनसे संबंधित कई जातियां अनुसूचित जाति की पर्यायवाची श्रेणी में आती हैं। इसलिए इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत मिलने वाले सभी संवैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

निषाद पार्टी पदाधिकारियों ने यह भी मांग की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड की तर्ज पर आवश्यक अध्यादेश अथवा विधेयक लाकर मझवार, तुरैहा, तरमाली पासी तथा उनकी पर्यायवाची जातियों की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की जाए। साथ ही प्रदेशभर में इन जातियों के ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की जाए। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किए जाने तथा ओबीसी के 9 प्रतिशत अति पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति में समायोजित करने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से अनुरोध किया कि वह इस विषय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कश्यप, प्रदेश पदाधिकारी, संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक प्रतिनिधि अरविंद सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित मांगों को विधायक तक पहुंचाने और शासन स्तर पर उचित माध्यम से रखने का आश्वासन दिया।