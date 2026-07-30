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अनुसूचित जाति में निषाद व कश्यप समाज कराए शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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उत्तर प्रदेश में निषाद और कश्यप समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठ रही है। निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि मझवार, निषाद और कश्यप जातियों को पिछड़े वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

अनुसूचित जाति में निषाद व कश्यप समाज कराए शामिल

बिंदकी, संवाददाता। निषाद और कश्यप समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठना शुरू हो गई है। निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है।ललौली चौराहा स्थित जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल के कैंप कार्यालय में निषाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच गए। निषाद पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा विधायक को दिए गए ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर शासनादेश पारित कर मझवार, निषाद, कहार, कश्यप समेत आदि जातियों को पिछड़ा वर्ग से हटाया जाए।

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अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए अनुसूचित जाति को मिलने वाले सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा इन जातियों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराया जाए। जिलाध्यक्ष लोकनाथ निषाद, जिला उपाध्यक्ष रामबाबू निषाद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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