निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर को JNU करेगा सम्मानित, जानें पूरा मामला

मोदी सरकार में दो अहम मंत्रालयों की कमान संभालने वाले केंद्रीय मंत्रियों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय विशिष्ट अलुमिनी अवार्ड से सम्मानित करेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अलुमिनी अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने आज अपने दो अलुमिनी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को JNU के दीक्षांत समारोह के दौरान अगस्त 2019 में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Executive Council of Jawaharlal Nehru University today approved a proposal to give the Distinguished Alumni Award to two of its alumni, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman & External Affairs Minister S. Jaishankar during the convocation of JNU in Aug 2019. (File pics) pic.twitter.com/97pjoXfz8n