नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कल होगी सुनवाई

नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में गुरुवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बृहस्पतिवार को लंदन की एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। वह 2 अरब डालर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं। इसी महीने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनोट ने 48 वर्षीय मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद से वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। जमानत लेने का यह उसका तीसरा प्रयास था।

