सुख-दु:ख में सहभागी बनना ही सच्ची मानवता
संत समागम ::::::::नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड के रजाकपुर स्थित सत्संग भवन में रविवार को निरंकारी मिशन की ओर से संत समागम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में...
नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड के रजाकपुर स्थित सत्संग भवन में रविवार को निरंकारी मिशन की ओर से संत समागम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सत्संग, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मानवता, प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश दिया गया। समागम की अध्यक्षता मुखी महात्मा प्रमोद पोद्दार ने की। पंजाब से आए महात्मा जोगपाल सिंह ने निरंकारी मिशन के उद्देश्यों और मानव जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव के माध्यम से ही समाज में शांति और एकता कायम की जा सकती है।
मनुष्य को जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा करना और समाज के लोगों के सुख-दु:ख में सहभागी बनना ही सच्ची मानवता है। कार्यक्रम में संगीतकार संदीप कोमल ने भक्ति संगीत और भजनों की प्रस्तुति दी। समागम में प्राण पासवान, राजा राम महतो, शिवनंदन पासवान, गंगाराम महतो, हीरा सिंह, कृष्णानंदन महतो, श्रवण महतो आदि थे। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
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