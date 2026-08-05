प्रशिक्षण: नौनिकालों को खेल-खेल में निपुण करने के लिए गुरु तैयार

- सात दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का समापन, सात जिलों के 181 मास्टर ट्रेनर अब अपने-अपने खंडों में देंगे प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण

गुरुग्राम, साक्षी रावत। निपुण हरियाणा मिशन के तहत एससीईआरटी गुरुग्राम में सात दिनों से चल रहा सात जिलों के मास्टर ट्रेनरों का आवासीय प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हो गया। अब यही प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने-अपने खंडों में प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर इस मॉडल को स्कूलों तक पहुंचाएंगे।

प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षण के दौरान गुरुग्राम सहित सात जिलों के 181 मास्टर ट्रेनरों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) को मजबूत करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, भाषा विकास, गणितीय दक्षता और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर एससीईआरटी गुरुग्राम के संयुक्त निदेशक दिलजीत सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी, निपुण हरियाणा मिशन के जिला समन्वयक एवं नोडल अधिकारी मनोज कुमार लाकड़ा सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। अधिकारियों ने कहा कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने, लिखने और गणित में दक्ष बनाना है। यह प्रशिक्षण उसी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशिक्षण के दौरान गतिविधियाँ जिला समन्वयक मनोज कुमार लाकड़ा ने बताया कि सात दिवसीय प्रशिक्षण में प्रत्येक दिन अलग-अलग विषयों पर विशेषज्ञों ने सत्र लिए। प्रतिभागियों को बालवाटिका से लेकर कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, कहानी, रोल प्ले, भाषा विकास, गणितीय तर्क, मोटर स्किल, सामाजिक व्यवहार, कार्यपत्रक निर्माण, सतत मूल्यांकन, पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग, निपुण पैरेंट ऐप तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के शैक्षणिक उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को रोचक, सहज और परिणाम आधारित बनाना रहा।

शुभंकर का शुभारंभ प्रशिक्षण के दौरान निपुण हरियाणा मिशन के शुभंकर 'निपुण रिपोर्टर संजय' का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह शुभंकर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर अब अपने-अपने ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक नए और रोचक तरीकों से पढ़ाएंगे तो बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी और निपुण हरियाणा मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। समापन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा, प्रधानाचार्य जोगिंदर, सुनीता, शशि राणा, ओमबीर सिंह तथा स्टेट ट्रेनिंग ग्रुप के सदस्य भी उपस्थित रहे।