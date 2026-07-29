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निपुण विद्यालयों की रणनीति पर मंथन, मुरादाबाद-रामपुर के शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मुरादाबाद और रामपुर के संयुक्त तत्वावधान में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षकों और अधिकारीयों ने निपुण कार्ययोजना पर चर्चा की। मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों से नेतृत्व की भूमिका निभाने की अपील की।

निपुण विद्यालयों की रणनीति पर मंथन, मुरादाबाद-रामपुर के शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभागीय निर्देशानुसार जनपद मुरादाबाद एवं रामपुर के संयुक्त तत्वावधान में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें दोनों जनपदों के सभी खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी, एसआरजी तथा डायट मेंटरों ने सहभागिता की। मुख्य विकास अधिकारी ने निपुण कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निपुण विद्यालयों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यशाला में वक्ताओं के विचार

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सभी अधिकारी और शैक्षिक सहयोगी नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। वहीं अशोक कुमार ने कहा कि डायट शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षण योजना और नवीन शिक्षण तकनीकों के प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण मंच है तथा टीमवर्क से ही निपुण भारत मिशन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रेरणा स्रोत

अमित सिंह और कल्पना देवी ने एसआरजी एवं एआरपी को शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ पूरी ऊर्जा और समर्पण से कार्य करते हुए जनपदों को निपुण बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद मृणाली अविनाश जोशी रहीं। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डायट मुरादाबाद दिनेश कुमार यादव ने की। कार्यक्रम का मार्गदर्शन प्राचार्य डायट रामपुर अशोक कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद अमित सिंह तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर कल्पना देवी ने किया। कार्यशाला में राजेश चतुर्वेदी, त्रिलोकी नाथ गंगवार, शिवम गुप्ता, विकास, वागीश गोयल, भूपेश दिनकर, अक्षय कुमार और निखिल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं शैक्षिक विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

निपुण भारत मिशन कार्यशाला कब आयोजित की गई थी?
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन जनपद मुरादाबाद एवं रामपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

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