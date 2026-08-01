Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को निपुण संकल्प कार्यशाला आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध हासिल करना है। जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में शिक्षण तकनीकों को बेहतर बनाने और सभी बच्चों के विकास पर जोर दिया गया।

बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को निपुण संकल्प कार्यशाला आयोजित

देवरिया, निज संवाददाता। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु शुक्रवार को कसया रोड स्थित एक रिसॉर्ट में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी, मुख्य विकास अधिकारी राजेश सिंह एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मंडल संगीता सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया। कार्यशाला में देवरिया व कुशीनगर जनपद के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, खंड शिक्षा अधिकारी की सहभागिता रही। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने कहा कि कक्षा में बदलाव, कैच-अप शिक्षण एवं पठन संस्कृति ही निपुण भारत मिशन की असली आधारशिला हैं।

विद्यालय केवल पढ़ाने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। इसलिए कक्षा का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित, आनंददायक एवं समावेशी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को दैनिक अभ्यास कार्य दिया जाए तथा समयबद्ध मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। कोई भी बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पीछे न छूटे, इसके लिए 15 दिवसीय पुनरावृत्ति अभियान, प्रतिदिन 20-30 मिनट के विशेष सत्र, सरल से जटिल शिक्षण, त्रुटि विश्लेषण एवं व्यक्तिगत फीडबैक प्रणाली को लागू किया जाए। राज्य परियोजना से आए शिक्षा विशेषज्ञ शुभम व सुश्री करिश्मा ने निपुण संकल्प’ की अवधारणा पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।उन्होंने प्रतिभागियों को कक्षा में बदलाव के 10 सूत्र, कैच-अप शिक्षण के 15 सूत्र निपुण प्लस ऐप के माध्यम से पारदर्शी आकलन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया और उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों और टीएलएम के माध्यम से प्रभावी शिक्षण का प्रशिक्षण भी दिया गया। संचालन एसआरजी टीम द्वारा किया गया। कार्यशाला में जनपद के एसआरजी उपेंद्र उपाध्याय व कुशीनगर के एसआरजी राम प्रकाश पाण्डेय की विशेष उपस्थिति रही। कार्यशाला में कुशीनगर से बीईओ विजयपाल नारायण त्रिपाठी, प्रभात चंद्र राय जया राय व देवरिया से बीईओ देवमुनि वर्मा, सत्य प्रकाश कुशवाहा, विनयशील मिश्रा, गोपाल मिश्रा, पंकज सिंह शामिल रहे। कार्यशाला में जिला समन्वयक प्रशिक्षण आशुतोष शुक्ला, जिला समन्वयक निपुण गोरख यादव एवं जिला समन्वयक निपुण मधुरेंद्र शुक्ला व आलोक पाण्डेय की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी के रूप में सत्य प्रकाश कुशवाहा का विशेष योगदान रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।