बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को निपुण संकल्प कार्यशाला आयोजित

देवरिया, निज संवाददाता। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु शुक्रवार को कसया रोड स्थित एक रिसॉर्ट में निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुभारंभ जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी, मुख्य विकास अधिकारी राजेश सिंह एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मंडल संगीता सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया। कार्यशाला में देवरिया व कुशीनगर जनपद के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, खंड शिक्षा अधिकारी की सहभागिता रही। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने कहा कि कक्षा में बदलाव, कैच-अप शिक्षण एवं पठन संस्कृति ही निपुण भारत मिशन की असली आधारशिला हैं।

विद्यालय केवल पढ़ाने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। इसलिए कक्षा का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित, आनंददायक एवं समावेशी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को दैनिक अभ्यास कार्य दिया जाए तथा समयबद्ध मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। कोई भी बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पीछे न छूटे, इसके लिए 15 दिवसीय पुनरावृत्ति अभियान, प्रतिदिन 20-30 मिनट के विशेष सत्र, सरल से जटिल शिक्षण, त्रुटि विश्लेषण एवं व्यक्तिगत फीडबैक प्रणाली को लागू किया जाए। राज्य परियोजना से आए शिक्षा विशेषज्ञ शुभम व सुश्री करिश्मा ने निपुण संकल्प’ की अवधारणा पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।उन्होंने प्रतिभागियों को कक्षा में बदलाव के 10 सूत्र, कैच-अप शिक्षण के 15 सूत्र निपुण प्लस ऐप के माध्यम से पारदर्शी आकलन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया और उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही, विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों और टीएलएम के माध्यम से प्रभावी शिक्षण का प्रशिक्षण भी दिया गया। संचालन एसआरजी टीम द्वारा किया गया। कार्यशाला में जनपद के एसआरजी उपेंद्र उपाध्याय व कुशीनगर के एसआरजी राम प्रकाश पाण्डेय की विशेष उपस्थिति रही। कार्यशाला में कुशीनगर से बीईओ विजयपाल नारायण त्रिपाठी, प्रभात चंद्र राय जया राय व देवरिया से बीईओ देवमुनि वर्मा, सत्य प्रकाश कुशवाहा, विनयशील मिश्रा, गोपाल मिश्रा, पंकज सिंह शामिल रहे। कार्यशाला में जिला समन्वयक प्रशिक्षण आशुतोष शुक्ला, जिला समन्वयक निपुण गोरख यादव एवं जिला समन्वयक निपुण मधुरेंद्र शुक्ला व आलोक पाण्डेय की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी के रूप में सत्य प्रकाश कुशवाहा का विशेष योगदान रहा।