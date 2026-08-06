बच्चे की मौत के बाद अस्पताल को किया सील

मुरादाबाद मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नो माह के बालक की हुई मौत की खबर मिलने से जहां परिजनों में कोहराम मच गया। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और हरकत में आ गया। जिला मुख्यालय से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टांडा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक को साथ लेकर अस्पताल सील की कार्रवाईं की है। ज्ञात हो कि रविवार के दिन से भर्ती तहसील क्षेत्र के ग्राम लांबाखेड़ा निवासी इकबाल के नो माह के बेटे अब्दुल रहमान की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो जाने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई थी।

मृतक के परिवार ने डाक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। मृतक के परिजनों के आक्रोशित होने पर डाक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ गायब हो गया था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मय प्रभारी निरीक्षक बलबान सहित मौके पर पहुंची थी। अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी पुलिस ने लोगों, परिवार के लोगों से पूछताछ की थी। पुलिस ने मृतक अब्दुल रहमान के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था। पीएम हो जाने के बाद बच्चे को दफन कर दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टांडा प्रभारी चिकित्साधीक्षक डाक्टर सत्यपाल सिंह को साथ लेकर अस्पताल के मुख्य द्वार, बार्ड को जाने बाले रास्ते को सील कर दिया है। इस दौरान डाक्टर सत्यपाल सिंह, मोहम्मद आजम, राजेन्द्र आदि मौजूद रहे।