Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत, नौ लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
Follow us on Google News
share

रामनगर के देउंधा गांव के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है। हादसे के कारण एंबुलेंस और क्रेन की मदद से राहत कार्य किया गया।

रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत, नौ लोग घायल
रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत, नौ लोग घायल

रामनगर, संवाददाता। रैपुरा थाना क्षेत्र के देउंधा गांव के समीप जयवंती नाला के रपटे में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत हो गई। हादसे में बस चालक व परिचालक समेत नौ लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। जबकि कई लोगों को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को सीएचसी में दाखिल कराया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर पांच लोग जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए। हालत में सुधार न होने पर चालक-परिचालक को डाक्टरों ने मेडिकल कालेज बांदा रेफर कर दिया। बांदा डिपो की रोडवेज बस शुक्रवार की देर शाम सवारियां लेकर प्रयागराज से कर्वी की तरफ आ रही थी।

झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में देउंधा के पास जयवंती नाला के रपटे में सामने से गिट्टी लादकर आ रहे ट्रेलर से बस की भिडंत हो गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी रामनगर पहुंचाया। पुलिस ने के्रन की मदद से बस व ट्रेलर को हाईवे से हटवाया। ट्रेलर का चालक हादसे के बाद मौके से भाग निकला। हादसे में बस चालक 45 वर्षीय अनिल सिंह निवासी कोरा कनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर, परिचालक 25 वर्षीय स्नेहलता पत्नी राममोहन सिंह निवासी बांदा, 35 वर्षीय आशीष सिंह निवासी अरवारा थाना रैपुरा, 42 वर्षीय राजाराम निवासी भगनपुर कर्वी, 26 वर्षीय शिवमंगल व 61 वर्षीय बलराम सिंह निवासी शिवरामपुर, 40 वर्षीय अमित निवासी उफरौली थाना मऊ, 16 वर्षीय हरिओम निवासी आंबेडकर नगर कस्बा मऊ व 45 वर्षीया नीतू केशरवानी पत्नी मनोज कुमारी निवासी शंकर बाजार कर्वी गंभीर रुप से घायल हो गए। इनके अलावा कई लोगों को मामूली चोटें आई है। हालत गंभीर होने पर स्नेहलता, राजाराम, शिवमंगल, नीतू देवी, हरिओम व अनिल सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनमें चालक अनिल सिंह व परिचालक स्नेहलता को जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज बांदा भेजा गया है। थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह का कहना है कि सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bus Accident
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।