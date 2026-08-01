रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत, नौ लोग घायल

रामनगर, संवाददाता। रैपुरा थाना क्षेत्र के देउंधा गांव के समीप जयवंती नाला के रपटे में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रेलर में आमने-सामने भिडंत हो गई। हादसे में बस चालक व परिचालक समेत नौ लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। जबकि कई लोगों को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को सीएचसी में दाखिल कराया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर पांच लोग जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए। हालत में सुधार न होने पर चालक-परिचालक को डाक्टरों ने मेडिकल कालेज बांदा रेफर कर दिया। बांदा डिपो की रोडवेज बस शुक्रवार की देर शाम सवारियां लेकर प्रयागराज से कर्वी की तरफ आ रही थी।

झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में देउंधा के पास जयवंती नाला के रपटे में सामने से गिट्टी लादकर आ रहे ट्रेलर से बस की भिडंत हो गई। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी रामनगर पहुंचाया। पुलिस ने के्रन की मदद से बस व ट्रेलर को हाईवे से हटवाया। ट्रेलर का चालक हादसे के बाद मौके से भाग निकला। हादसे में बस चालक 45 वर्षीय अनिल सिंह निवासी कोरा कनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर, परिचालक 25 वर्षीय स्नेहलता पत्नी राममोहन सिंह निवासी बांदा, 35 वर्षीय आशीष सिंह निवासी अरवारा थाना रैपुरा, 42 वर्षीय राजाराम निवासी भगनपुर कर्वी, 26 वर्षीय शिवमंगल व 61 वर्षीय बलराम सिंह निवासी शिवरामपुर, 40 वर्षीय अमित निवासी उफरौली थाना मऊ, 16 वर्षीय हरिओम निवासी आंबेडकर नगर कस्बा मऊ व 45 वर्षीया नीतू केशरवानी पत्नी मनोज कुमारी निवासी शंकर बाजार कर्वी गंभीर रुप से घायल हो गए। इनके अलावा कई लोगों को मामूली चोटें आई है। हालत गंभीर होने पर स्नेहलता, राजाराम, शिवमंगल, नीतू देवी, हरिओम व अनिल सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनमें चालक अनिल सिंह व परिचालक स्नेहलता को जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज बांदा भेजा गया है। थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह का कहना है कि सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है।