एनपीयू प्रशासन ने नौ कर्मचारियों का किया तबादला
मेदिनीनगर के नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में कुलपति के आदेश पर नौ कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। कर्मियों में दिनेश कुमार पांडेय, चंद्रिका प्रसाद, राजीव मुखर्जी, वेद प्रकाश शुक्ला, राजन कुमार, लव कुमार सिंह, संजीव कुमार तिवारी, विकास तिवारी और रंजीत कुमार शामिल हैं।
मेदिनीनगर। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के नौ कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। कुलपति के आदेश पर कुलसचिव ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पत्र जारी कर दिया है। एनपीयू प्रशासन के अनुसार ग्रेड थ्री के कर्मी दिनेश कुमार पांडेय जो वर्तमान समय में एनपीयू के परीक्षा विभाग में थे, का स्थानांतरण रजिस्ट्रार सेल में किया गया है और अतिरिक्त कार्य सेंट्रल लाईब्रेरी में दिया गया है। चंद्रिका प्रसाद को जीएलए कॉलेज से एनपीयू के परीक्षा विभाग, राजीव मुखर्जी को जीएलए कॉलेज के एनपीयू के कुलपति सेल, वेद प्रकाश शुक्ला को एसएसजेएसएन कॉलेज गढ़वा से जनता शिवरात्रि कॉलेज, राजन कुमार को जीएलए कॉलेज से एनपीयू के सीसीडीसी सेल, लव कुमार सिंह को जीएलए कॉलेज से एनपीयू के प्रोक्टर सेल, ग्रेड फॉर्थ कर्मी संजीव कुमार तिवारी को एनपीयू हेड क्वार्टर से डिग्री कॉलेज-हुसैनाबाद, विकास तिवारी को जीएलए कॉलेज से डिग्री कॉलेज-छतरपुर, रंजीत कुमार को जीएलए कॉलेज से मॉडल कॉलेज-गढ़वा में स्थानांतरित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें