दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत नौ लोगों पर मुकदमा

बदायूं, संवाददाता। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय के आदेश पर पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवाहिता ने दहेज में अतिरिक्त पांच लाख रुपये मांगने, मारपीट करने, गर्भावस्था के दौरान अप्राकृतिक दुष्कर्म, कपड़े फाड़ने, मायके पक्ष से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के गांव ईकरी बसियानी का है। यहां की रहने वाली रीमा पत्नी आशू, पुत्री साबिर ने एसीजेएम-द्वितीय, बदायूं की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी आशू पुत्र मुन्नन निवासी कादरी कॉलोनी, बदायूं से हुई थी।

शादी के कुछ समय बाद ही पति आशू, ससुर मुन्नन, सास आयशा, देवर अजहर व आसिफ, ननद अजरा व मुस्कान, तथा रिश्तेदार नगमा पत्नी सुल्तान और सुल्तान पुत्र परवेज पांच लाख रुपये के अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जिंदा जलाकर मारने की धमकियां दी जाती थीं। रीमा ने आरोप लगाया कि एक जुलाई 2026 पति आशू घर में घुस आया और पांच लाख रुपये न मिलने की बात कहकर मारपीट की, गालियां दीं, कपड़े फाड़ दिए तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। रीमा के माता-पिता जब कादरी कॉलोनी पहुंचे तो वहां आशू, मुन्नन, अजहर, आसिफ, अजरा, मुस्कान, आयशा, नगमा और सुल्तान ने उनके साथ भी गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी।