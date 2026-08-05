Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत नौ लोगों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

अलापुर थाना इलाके के ईकरी बसियानी गांव का मामलाअलापुर थाना इलाके के ईकरी बसियानी गांव का मामलाअलापुर थाना इलाके के ईकरी बसियानी गांव का मामलाअलापुर था

दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत नौ लोगों पर मुकदमा

बदायूं, संवाददाता। दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय के आदेश पर पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवाहिता ने दहेज में अतिरिक्त पांच लाख रुपये मांगने, मारपीट करने, गर्भावस्था के दौरान अप्राकृतिक दुष्कर्म, कपड़े फाड़ने, मायके पक्ष से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के गांव ईकरी बसियानी का है। यहां की रहने वाली रीमा पत्नी आशू, पुत्री साबिर ने एसीजेएम-द्वितीय, बदायूं की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी आशू पुत्र मुन्नन निवासी कादरी कॉलोनी, बदायूं से हुई थी।

ये भी पढ़ें:कोर्ट के आदेश पर दहेज उप्तीड़न का मुकदमा

शादी के कुछ समय बाद ही पति आशू, ससुर मुन्नन, सास आयशा, देवर अजहर व आसिफ, ननद अजरा व मुस्कान, तथा रिश्तेदार नगमा पत्नी सुल्तान और सुल्तान पुत्र परवेज पांच लाख रुपये के अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जिंदा जलाकर मारने की धमकियां दी जाती थीं। रीमा ने आरोप लगाया कि एक जुलाई 2026 पति आशू घर में घुस आया और पांच लाख रुपये न मिलने की बात कहकर मारपीट की, गालियां दीं, कपड़े फाड़ दिए तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। रीमा के माता-पिता जब कादरी कॉलोनी पहुंचे तो वहां आशू, मुन्नन, अजहर, आसिफ, अजरा, मुस्कान, आयशा, नगमा और सुल्तान ने उनके साथ भी गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।