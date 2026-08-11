नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज
बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होगी। पिछली सुनवाई 9 जुलाई को हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहस हुई। जामा मस्जिद के पक्ष ने आदेश प्रस्तुत नहीं किया। मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी की अदालत में चल रहा है।
बदायूं। नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई मंगलवार 11 अगस्त को होगी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण पिछली सुनवाई टाल दी गई। इससे पहले नौ जुलाई को हुई सुनवाई को दोनों पक्षों के बीच सुप्रीमकोर्ट के आदेश को लेकर बहस हुई। जामा मस्जिद पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जगह एप्लीकेशन दिखाई थी। मामला न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी की अदालत में चल रहा है। सोमवार 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण टाल दी गई। इस मामले की सुनवाई सोमवार 11 अगस्त को होगी।
पिछली 9 जुलाई को सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद इंतजामिया की ओर अधिवक्ताओं ने फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने पर वह उक्त मुकदमे में बहस नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने आदेश पेश करने को कहा। लेकिन वादी पक्ष आदेश नहीं दिखा पाया। विदित हो अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2022 में दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस दावे को खारिज करते हुए मंदिर के अस्तित्व से इंकार किया है।
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