निफ्ट : नवप्रवेशियों ने की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत
निफ्ट पटना में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का समापन हुआ जिसमें 201 नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन के दिन विद्यार्थियों ने पटना का भ्रमण किया और राज्यपाल से मिले। पूर्व छात्रों ने उद्योग की जरूरतों, कॅरियर संभावनाओं पर चर्चा की। निदेशक ने छात्रों को अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर दिया।
निफ्ट पटना में आयोजित तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुक्रवार को समापन हुआ। 201 नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने निफ्ट के साथ अपने शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत की। अंतिम दिन विद्यार्थियों ने पटना शहर का भ्रमण किया और राज्यपाल से भेंट कर बिहार की ऐतिहासिक और प्रशासनिक विरासत को करीब से जाना। इसके बाद एलुमनाई संवाद में पूर्व छात्रों ने उद्योग की बदलती जरूरतों, कॅरियर संभावनाओं और नवाचार पर विचार साझा किए। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने इंटर्नशिप, उच्च शिक्षा और रोजगार को लेकर सवाल रखे और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। निदेशक कर्नल राहुल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल परिचय तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों से जोड़ने का माध्यम है।
उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय कला और हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।
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