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एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की औपचारिकताएं पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए रक्षा मंत्रालय ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि एयरलाइंस कंपनियों के शेड्यूल मिलने पर यह सेवा शुरू की जाएगी। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया गया है।

एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की औपचारिकताएं पूरी

बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुप्रतीक्षित नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए रक्षा मंत्रालय ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उड़ान कम्पनियों के समय के सूचीबद्ध होते ही नाइट लैंडिंग सेवा को प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को स्थानीय सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के आलोक में दी है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें सूचित किया गया है कि नाइट लैंडिंग प्रारंभ कराने के लिए रक्षा मंत्रालय व वायुसेना की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

एयरलाइंस कंपनियों द्वारा उड़ानों का शेड्यूल उपलब्ध कराए जाने के बाद नाइट लैंडिंग सुविधा को प्रारंभ किया जाएगा। सांसद ने इस महत्वपूर्ण प्रगति के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ व नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के प्रति आभार प्रकट किया है। इस सुविधा को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के लिए वे लगातार प्रयासरत थे।

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