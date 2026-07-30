निफ्ट : शैक्षणिक प्रणाली और उद्योग से जुड़ाव को अवगत हुए विद्यार्थी

निफ्ट पटना में तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन गुरुवार को नवप्रवेशी छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक सत्र हुए। 201 नए विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उद्योग से जुड़ाव से अवगत कराना था। शुरुआत में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा), क्षेत्रीय उद्योग समन्वयक, क्लस्टर इनिशिएटिव समन्वयक, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू संपर्क समन्वयक, छात्र विकास गतिविधि प्रकोष्ठ, संसाधन केंद्र व परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को छात्रवृत्तियों, परीक्षा प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय अवसरों और संस्थान की सुविधाओं की जानकारी दी। निदेशक कर्नल राहुल शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम मात्र परिचय नहीं, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को रचनात्मकता, अनुशासन, नवाचार और नेतृत्व कौशल विकसित करते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी।