NIA छापेमारी केस: कोर्ट ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को 12 दिनों की रिमांड पर भेजा

यूपी-दिल्ली में बुधवार को ISIS के नए मॉड्यूल को लेकर हुई 17 जगह छापेमारी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आईएसआईएस से प्रेरित एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के गिरफ्तार 10 लोगों को 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।

NIA raids matter: Delhi's Patiala House Court sends all the accused arrested by NIA to 12 days remand.