NIA ने कहा: आतंकी समूह JMB ने बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हलचल तेज की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डीजी योगेश चंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आतंकी समूह जेएमबी ने बिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हलचल तेज कर दी है और 125 संदिग्धों के नाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों से बढ़ते खतरे के बीच विभिन्न राज्यों के आतंकवाद रोधी दस्तों (एटीएस) के शीर्ष अधिकारियों की आज अहम बैठक हो रही है। इस दौरान सभी राज्यों के एटीएस भी मौजूद हैं।

