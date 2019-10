ISIS Coimbatore Case: तमिलनाडु में NIA की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद

राष्ट्रीय जांच एंजेसी (एनआईए) ने इस्लामिक स्टेट से प्रभावित आतंकवादी समूह की जांच के सिलसिले में गुरुवार को तमिलनाडु के कई ठिकानों पर छापे मारे। इस आतंकवादी समूह को लेकर आशंका है कि इसकी भारत में इस्लामिक कानून लागू करने की इरादे से हमला करने की योजना है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार में एनआईए की छापेमारी आज सुबह कोयंबटूर जिले के दो ठिकानों, नागपट्टिनम जिले के नागोर, थूथुकुंडी जिले कयालपट्टिनम तथा शिवगंगा जिले के इलायनकुंड में शुरू हुयी।

यह कार्रवाई कट्टर इस्लामिक संगठन 'अंसरुल्ला' से संबंधित तमिलनाडु के कुछ गिरफ्तार लोगों से संबंध रखने के वाले संदिग्ध लोगों के घरों में हुई है। एनआईए ने नागौर में छापा मारने के बाद मोहम्मद अजमल नाम के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

अंतिम सूचना मिलने तक तलाश अभियान जारी था।

NIA: Seized articles would be subjected to forensic examination. The persons searched are being questioned to verity their association with the charge-sheeted accused persons besides any role in this crime.