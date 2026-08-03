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एके-47 तस्करों की संपत्ति पर शिकंजा, चार सीओ से मांगा गया ब्योरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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एनआईए देगी आरोपितों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव, ईडी करेगी कार्रवाई जिले के आरोपितों

एके-47 तस्करों की संपत्ति पर शिकंजा, चार सीओ से मांगा गया ब्योरा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नगालैंड से एके-47 की तस्करी के मामले में आरोपितों की अवैध संपत्ति को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। एनआईए ने मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के छह अंचलों के सीओ से आरोपितों और उनके करीबियों की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा मंगवाया है। इसके आधार पर ईडी की ओर से अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आरोपितों की संपत्तियों की जांच

एनआईए की मांग पर मुजफ्फरपुर में साहेबगंज, कुढ़नी, सरैया और मुशहरी के सीओ को जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। डीएम के आदेश पर सीओ आरोपितों की जमीन, मकान, वाहन और अन्य संपत्तियों का ब्योरा जुटा रहे हैं। निबंधन कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालस से भी आरोपितों की जमीन-जायदाद और वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। एनआईए ने एके-47 कांड में मिठनपुरा तीन कोठिया मोहल्ला के मंजूर खान, सरैया अंचल के पोखरैरा निवासी विकास कुमार, कुढ़नी अंचल के फकुली थाना अंतर्गत मनकौली गांव निवासी देवमनी कुमार और साहेबगंज के विशंभरपुर निवासी कुंदन कुमार की संपत्ति का ब्योरा मांगा है।

बिहार में संपत्ति की जांच प्रक्रिया

वैशाली के अंजानपीर निवासी सत्यम कुमार की संपत्ति का भी ब्योरा खंगाला जा रहा है। वह विकास का रिश्तेदार है। इसके अलावा, पूर्वी चंपारण के मधुबन अंचल निवासी अहमद अंसारी की संपत्ति भी खंगाली जा रही है। दीमापुर में गैरेज चला रहे अहमद अंसारी के जरिए एके-47 की सप्लाई की गई थी। इनमें से पांच के खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

निष्कर्ष और आगे की कार्रवाई

एनआईए ने जांच में पाया कि सभी आरोपित लंबे समय से हथियार तस्करी से जुड़े थे। इन् सबने इस धंधे से बड़ी संपत्ति बनाई है। अब एनआईए अपराध व तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति की जब्ती का प्रस्ताव ईडी को भेजेगी। ईडी धन शोधन अधिनियम के तहत यह संपत्तियां कुर्क और जब्त करेगा। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने सात मई 2024 को कुढ़नी के मनकौली गांव से एके-47 राइफल और पांच गोलियां जब्त की थी। जांच में सामने आया कि हथियार और गोली नगालैंड के दीमापुर से तस्करी कर लाई गई थी। अहमद अंसारी के जरिए इसकी सप्लाई हुई थी। पुलिस ने मामले में अहमद अंसारी, देवमनी कुमार, विकास कुमार और सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस केस की जांच एनआईए ने की और मंजूर खान समेत दो को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है।

सामान्य प्रश्न

नगालैंड से एके-47 की तस्करी के मामले में किससे कार्रवाई की जा रही है?
कार्यवाई एनआईए द्वारा की जा रही है।
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