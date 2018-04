खुलासाः NIA ने 3 पाक राजनयिकों को घोषित किया 'वांटेड', इंटरपोल से मांगी मदद

ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पाकिस्तानी राजनयिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की वांटेड की लिस्ट में शामिल हुआ हो। जी हां, एनआईए ने पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि तीन राजनयिकों को वांटेड घोषित किया है। इतना ही नहीं जांच एजेंसी ने बकायदा तस्वीर भी जारी की है।

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक, राजनयिक का नाम अमीर जुबैर सिद्दीकी है। उसकी तैनाती कोलंबो में पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा परामर्शदाता के रूप में हुई थी। यह राजनयिक उन लोगों की सूची में शामिल है जो दो पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर अमेरिकी और इजरायली दूतावास पर 26/11 जैसा हमला करवाना चाहता था।

National Investigation Agency (NIA) has put a Pakistani diplomat on its wanted list and released his photo, seeking information. pic.twitter.com/mqNXhB0ojU