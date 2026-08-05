अवैध फंडिंग मामले में अब 10 को बहस, 12 को आएगा फैसला
झारखंड के चतरा कोल परियोजना में अवैध फंडिंग मामले की सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। अदालती कार्य के कारण पहले निर्धारित फैसले की तारीख 10 अगस्त को बढ़ाई गई है। कुल 16 आरोपी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिसमें लेवी वसूली, आपराधिक साजिश और उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने के आरोप शामिल हैं।
रांची, संवाददाता। झारखंड के बहुचर्चित चतरा की मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष अदालत अब 12 अगस्त को फैसला सुनाएगी। मामले में बुधवार को फैसले की तारीख निर्धारित थी। लेकिन, अधिवक्ता के न्यायिक कार्य से दूर रहने के कारण फैसला टल गया। अदालत ने मामले में बहस के लिए 10 अगस्त और फैसले की तारीख 12 अगस्त निर्धारित की। इस मुकदमे में कुल 16 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। मामला लेवी वसूली, आपराधिक साजिश और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। एनआईए ने टंडवा थाना कांड संख्या 2/2016 को 13 फरवरी 2018 को टेकओवर किया था।
16 आरोपी कर रहे ट्रायल फेसमामले में बिनोद गंझू उर्फ विनोद गंझू, मुनेश गंझू, बीरबल गंझू, प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदू गंझू, अमर सिंह भोक्ता उर्फ लक्ष्मण गंझू उर्फ लल्लनजी उर्फ कोहरामजी उर्फ इब्राहिम, सुभान मियां, सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, संजय जैन, अजीत ठाकुर, प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू, भीखन गंझू, आक्रमणजी उर्फ नेताजी उर्फ रवींद्र गंझू उर्फ राम विनायक भोक्ता, गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ बृजेश गंझू और अनिश्चय गंझू ट्रायल फेस कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें