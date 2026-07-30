अदालत ने तहव्वुर को बेटी से फोन पर बात करने की इजाजत दी
नई दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा को अपनी बेटी से बात करने की अनुमति दी। राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड है और वह अपनी बेटी से वकील नियुक्ति के संदर्भ में बात करना चाहता है। अदालत ने पहले भी उसे बात करने की अनुमति दी थी।
नई दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में मौजूद विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को तहव्वुर हुसैन राणा को उसकी बेटी से बात करने की इजाजत दी। राणा ने अपनी बेटी से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी। राणा 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में कथित मास्टरमाइंड है। वह आने वाले दिनों में पत्नी डॉ. समराज अख्तर राणा से उनके जन्मदिन पर भी बात करना चाहता है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने बंद कमरे में यह आदेश जारी किया।राणा को अपनी बेटी से इस बारे में बात करने की इजाजत दी गई कि एनआईए अदालत में उनका पक्ष रखने के लिए किस वकील को नियुक्त किया जाए।
इस मामले से जुड़े एक वकील ने पुष्टि की कि उन्हें फोन कॉल करने की इजाजत मिल गई। राणा को पहले भी बेटी से बात करने की इजाजत दी गई थी। वह अपने पिता का पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त करने के मामले में वही मुख्य फैसला लेने वाली है। राणा को 10 अप्रैल, 2025 को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था।
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