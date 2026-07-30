Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अदालत ने तहव्वुर को बेटी से फोन पर बात करने की इजाजत दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा को अपनी बेटी से बात करने की अनुमति दी। राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड है और वह अपनी बेटी से वकील नियुक्ति के संदर्भ में बात करना चाहता है। अदालत ने पहले भी उसे बात करने की अनुमति दी थी।

अदालत ने तहव्वुर को बेटी से फोन पर बात करने की इजाजत दी

नई दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में मौजूद विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को तहव्वुर हुसैन राणा को उसकी बेटी से बात करने की इजाजत दी। राणा ने अपनी बेटी से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी। राणा 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में कथित मास्टरमाइंड है। वह आने वाले दिनों में पत्नी डॉ. समराज अख्तर राणा से उनके जन्मदिन पर भी बात करना चाहता है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने बंद कमरे में यह आदेश जारी किया।राणा को अपनी बेटी से इस बारे में बात करने की इजाजत दी गई कि एनआईए अदालत में उनका पक्ष रखने के लिए किस वकील को नियुक्त किया जाए।

इस मामले से जुड़े एक वकील ने पुष्टि की कि उन्हें फोन कॉल करने की इजाजत मिल गई। राणा को पहले भी बेटी से बात करने की इजाजत दी गई थी। वह अपने पिता का पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त करने के मामले में वही मुख्य फैसला लेने वाली है। राणा को 10 अप्रैल, 2025 को अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।