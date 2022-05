सचिन वझे ने हिरेन की हत्या के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी को दिए 45 लाख रुपये, NIA की चार्जशीट में दावा

एनआईए ने अपने हलफनामे में कहा, ''प्रदीप शर्मा उस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे जिसने अंबानी परिवार समेत लोगों को आतंकित करने की साजिश रची और मनसुख हिरेन की हत्या कर दी क्योंकि वह साजिश में कमजोर कड़ी थे।'

इस खबर को सुनें