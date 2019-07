कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी पर कसा NIA का शिकंजा, संपत्ति अटैच

कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का शिकंजा कस गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, एनआईए ने आसिया अंद्राबी की संपत्ति को अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई आसिया अंद्राबी के खिलाफ दर्ज एक मामले में की गई है।

Srinagar: National Investigation Agency (NIA) attaches residence of Kashmiri separatist leader Asiya Andrabi as per provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act pic.twitter.com/CrwEOxyoRz