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आरएसएस नेता की हत्या मामले में पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनआईए ने केरल में 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध मुहम्मदअली केपी को गिरफ्तार किया, जो सऊदी अरब से लौटने पर पकड़ा गया। वह पीएफआई का पूर्व जिला अध्यक्ष था और चार साल से फरार था। अब तक इस मामले में कुल 67 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं।

आरएसएस नेता की हत्या मामले में पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार

एनआईए ने केरल में 2022 में हुए आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में गुरुवार को एक और मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो फरार चल रहा था। इस मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) शामिल था। आरोपी की पहचान मुहम्मदअली केपी के तौर पर हुई, जो पीएफआई के पलक्कड़ जिला अध्यक्ष रह चुका है। उसे सऊदी अरब के रियाद से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। वह पिछले चार साल से वहीं छिपा हुआ था। एनआईए ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 67 हो गई।

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मुहम्मदअली उन 65 आरोपियों में शामिल था, जिसके खिलाफ इस मामले में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी किया गया था।

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