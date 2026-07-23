श्रीनिवासन हत्या मामले का मुख्य भगोड़ा गिरफ्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 के श्रीनिवासन हत्या मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के फugitिव मोहम्मद अली के.पी. को सऊदी अरब से IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। वह चार साल से छिपा था। उसकी गिरफ्तारी के साथ मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 67 हो गई है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 के श्रीनिवासन हत्या मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े एक ‘मुख्य भगोड़े’ को सऊदी अरब से यहां आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पीएफआई के पलक्कड़ जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली के.पी. को रियाद से लौटने पर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। वह कथित तौर पर पिछले चार साल से वहीं छिपा था। बयान में कहा गया कि इसी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 67 हो गई है। बयान के मुताबिक, मुहम्मद अली पर आईपीसी और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत आरोप हैं।
बयान के अनुसार, केरल के पलक्कड़ जिला निवासी यह आरोपी ‘हत्याकांड का एक मुख्य साजिशकर्ता’ था और उसने 16 अप्रैल 2022 को श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या में शामिल हमलावरों को पनाह भी दी थी। एजेंसी ने बताया कि उसने मोहम्मद अली की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
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