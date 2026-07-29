सफाईकर्मी और सुरक्षा गार्ड की मौत मामले में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी

नोएडा,रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-150 स्थित एक आवासीय सोसाइटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में जहरीली गैस की चपेट में आने से सफाईकर्मी और सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 27 जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में प्रकाशित तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है।

ऐसे मामलों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और कर्मचारियों की जान जोखिम में डालना बेहद चिंताजनक है। आयोग ने अपने नोटिस में जिला प्रशासन और पुलिस से घटना की जांच की मौजूदा स्थिति, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे, यदि कोई दिया गया हो, का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 26 जुलाई को आवासीय सोसाइटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक सफाईकर्मी टैंक की सफाई के लिए उतरा था। टैंक के भीतर जहरीली गैस होने के कारण वह बेहोश हो गया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर सोसाइटी का एक सुरक्षा गार्ड उसे बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। दोनों को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों और बिना सुरक्षा उपकरणों के कर्मचारियों को खतरनाक स्थानों पर भेजे जाने को लेकर कई सवाल उठे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि सीवेज टैंकों और एसटीपी में हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन तथा अन्य जहरीली गैसें जमा हो सकती हैं। ऐसे स्थानों पर प्रवेश से पहले गैस की जांच, पर्याप्त वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मौजूदगी अनिवार्य मानी जाती है। इन मानकों की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित होती है। अब एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पर नजरें टिक गई हैं। आयोग की रिपोर्ट तलब करने की कार्रवाई से उम्मीद है कि घटना के कारणों, लापरवाही के पहलुओं और पीड़ित परिवारों को राहत दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।