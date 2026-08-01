जवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनएचआरसी सख्त
एनएचआरसी ने डीएम से मांगी दो सप्ताह में जांच रिपोर्टजवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनएचआरसी सख्तजवाहर नवोदय विद्यालय में जलभराव मामले पर एनए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जवाहर नवोदय विद्यालय, मथुरा में लंबे समय से जलभराव की शिकायत को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज की गई है। जिसमें कहा गया है कि विद्यालय परिसर में लगातार जलभराव होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इससे उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
मामले का परीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए आयोग ने विस्तृत जांच के लिए प्रकरण जिलाधिकारी, मथुरा को भेजते हुए दो सप्ताह की निर्धारित अवधि में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब जिला प्रशासन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आयोग आगे आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस संबंध में शिकायतकर्ता कृष्णा राजपूत ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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