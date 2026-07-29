एनएचआरसी की महानिदेशक ने की बंदियों में सुधार की समीक्षा
लखनऊ, विशेष संवाददाता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा
लखनऊ, विशेष संवाददाता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की महानिदेशक (अन्वेषण) डॉ. अनुपमा निलेकर चंद्रा ने बुधवार को कारागार मुख्यालय में बंदियों के मानवाधिकार संरक्षण, उनके कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास व कारागार सुधारों के लिए की गईं पहल की समीक्षा की। उन्होंने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया तथा उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ साझा करने की बात कही। जिससे उन्हें अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सके। उन्होंने कारागार मुख्यालय के एआई आधारित एकीकृत निगरानी व नियंत्रण कक्ष तथा कारागार संग्रहालय का भ्रमण भी किया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें