तीन बड़े हाईवे बनाने वाली पीएनसी पर अब सवाल
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर बार-बार सड़क धंसने और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवालों के कारण एनएचएआई ने पीएनसी इन्फ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी के 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर चर्चा तेज हो गई है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर बार-बार सड़क धंसने और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माणदायी कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक के कानपुर और आसपास के उन बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा तेज हो गई है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में हजारों करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। पीएनसी इन्फ्राटेक ने कानपुर और आसपास करीब 10 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे है, जिसकी लागत करीब 4200 करोड़ रुपये रही। इसी एक्सप्रेसवे पर निर्माण के कुछ समय बाद ही कई स्थानों पर सड़क धंसने और बार-बार मरम्मत की नौबत आने से गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं।
पीएनसी के प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट
कंपनी ने करीब एक वर्ष पहले 70 किलोमीटर लंबे उन्नाव-लालगंज फोरलेन हाईवे का निर्माण भी पूरा किया, जिसकी लागत 1602 करोड़ रुपये है। इसके अलावा मित्रसेनपुर से कानपुर तक अलीगढ़-कानपुर हाईवे के पैकेज-5 का निर्माण करीब 2052 करोड़ रुपये में किया गया। वहीं 123 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी पीएनसी ने लगभग 1000 से 1100 करोड़ रुपये की लागत से किया था। कानपुर क्षेत्र में अकेले कानपुर-कबरई हाईवे और अलीगढ़-कानपुर हाईवे की परियोजनाओं पर करीब 3500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
पीएनसी के प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट
प्रमुख परियोजनाओं का विवरण
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (63 किमी) – ₹4200 करोड़
उन्नाव-लालगंज फोरलेन (70 किमी) – ₹1602 करोड़
अलीगढ़-कानपुर हाईवे (मित्रसेनपुर-कानपुर, पैकेज-5) – ₹2052 करोड़
कानपुर-कबरई हाईवे (123 किमी) – करीब ₹1000–1100 करोड़
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