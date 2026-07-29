हाईवे पर ब्लैक स्पॉट, जाम के ठिकानों की दोबारा होगी समीक्षा
मुजफ्फरपुर। एनएचएआई हाईवे पर ब्लैक स्पॉट और जाम की समस्या को दूर करने के लिए दोबारा समीक्षा करेगा। यह पहल सड़क सुरक्षा के लिए की जा रही है, जिसमें स्थानीय इंजीनियरिंग संस्थान और सरकारी शोध संस्थान तकनीकी सहयोग देंगे। डेटा के अध्ययन से सड़क की स्थिति में सुधार किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हाईवे पर ब्लैक स्पॉट और जाम वाले क्षेत्रों की दोबारा समीक्षा करेगा। हाईवे पर हादसे कम करने और जाम की समस्या दूर करने के लिए यह पहल की जा रही है। इसके लिए एनएचएआई स्थानीय इंजीनियरिंग संस्थानों और सरकारी शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। यह संस्थान तकनीकी सहयोग देकर सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करेंगे। इस संबंध में एनएचएआई की ओर से पत्र जारी किया गया है।
सड़क सुरक्षा के उपाय
एनएचएआई की ओर से यह पहल सड़क सुरक्षा और दुर्घटना रोकथाम के लिए की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी तकनीकी और शोध संस्थानों को हाईवे प्रोजेक्ट का मानक डाटा सीधे उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान हाईवे की डिजाइन, रखरखाव और ट्रैफिक मैनेजमेंट का अध्ययन करेंगे। ब्लैक स्पॉट और जाम वाले स्थानों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रिपोर्ट एनएचएआई को सौंपेंगे। इसके आधार पर सड़क सुरक्षा के नए उपाय लागू किए जाएंगे। संस्थानों को दो हजार किमी तक का मानक डाटा उपलब्ध जाएगा। संस्थानों की शोध, सुझावों को एनएचएआई केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली से भी साझा करेगा।
रिपोर्ट का उपयोग
एनएचएआई संस्थानों की रिपोर्ट को हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को भी भेजेगा। वहां सड़क क्षरण मॉडल से टूट-फूट का अनुमान और वाहनों की गति, घनत्व और मात्रा आदि का अध्ययन कर इसका विश्लेषण किया जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि कहां सड़क की स्थिति खराब है और कहां तत्काल सुधार की जरूरत है। इसके आधार पर बैरियर, साइनेज, स्पीड ब्रेकर और सर्विस रोड जैसे उपाय किए जाएंगे।
शोध संस्थानों को मिलेगी बड़ी भूमिका
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, मुजफ्फरपुर में बनने वाले आरओबी, फ्लाईओवर और एनएच-122 (मुजफ्फरपुर-बरौनी) व एनएच-22 (मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा) के फोरलेन निर्माण में इसे अपनाया जाएगा। इसके साथ ही अब अब हर प्रोजेक्ट के लिए अलग एमओयू की जरूरत नहीं होगी। अब तक हर शोध के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया और अलग एमओयू की जरूरत होती थी। अब केंद्रीकृत तंत्र से प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी मिलेगी। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। शोध संस्थानों की भागीदारी से एनएच नेटवर्क तकनीकी रूप से मजबूत होगा। मानक डाटा बेस बनने से प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बढ़ेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग