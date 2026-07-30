टोल प्लाजा पर विश्वस्तरीय शौचालय बनेंगे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा पर विश्वस्तरीय सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं विकसित करने की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और शौचालय सुविधाओं में सुधार करना है। इस पहल में स्वच्छता, सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के उच्च मानक सुनिश्चित किए जाएंगे।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा पर विश्वस्तरीय सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं विकसित करने के लिए देशव्यापी पहल शुरू की है। एनएचएआई ने गुरुवार को कहा कि इसका मकसद यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर शौचालय सुविधाओं में सुधार करना है। एनएचएआई ने बयान में कहा कि इस पहल के तहत टोल प्लाजा पर स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुबंध व्यवस्था अपनाई जाएगी। इससे स्वच्छता, सुविधाओं के सुचारू संचालन और लंबे समय तक रखरखाव के उच्च मानक सुनिश्चित किए जाएंगे। एनएचएआई ने कहा कि इस पहल के तहत मौजूदा शौचालय परिसरों का नवीनीकरण किया जाएगा और नई सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
इसके लिए मानक तय कर उन्हें लागू किया जाएगा, देश में विकसित डिजाइन पेश किए जाएंगे, जिनमें मजबूत संरचनात्मक विशेषताओं के साथ टिकाऊ और हरित भवन निर्माण व्यवस्था को शामिल किया जाएगा।
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